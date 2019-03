Parte in primavera un progetto che coinvolgerà gli appassionati delle due ruote e in particolare del marchio vicentino conducendoli a esperienze di guida uniche. Il 17 aprile, sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, è in programma Riding Master, il primo capitolo di Dainese Experience, un evento riservato a tutti, dal neofita all’aspirante pilota. Le masterclass saranno strutturate per diversi livelli di guida e saranno seguite da istruttori qualificati.

DAINESE VR46 CLASS - Durante l’evento Riding Master, per i piloti più appassionati che sono riusciti ad accaparrarsi un ticket (l’asta è iniziata il 25 febbraio alle 12 sul sito dainese.com) sarà possibile scendere in pista con un istruttore d’eccezione, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo metterà a disposizione dei fortunati partecipanti la sua esperienza e la sua abilità, svelando tecniche e segreti per migliorare la tecnica di guida. Come se non bastasse la presenza del pilota più vincente del motociclismo moderno, c’è un altro motivo per non perdersi questo fantastico evento: il ricavato verrà devoluto interamente in beneficenza alla fondazione Marco Simoncelli.