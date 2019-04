Una nuova gamma di airbag per i motociclisti di oggi e domani. Dainese presenta la terza generazione dell’airbag D-air 2019, una linea di prodotti per uso Racing, stradale adatti a tutti i centauri e soprattutto anche alle donne. Il marchio vicentino, che ha esordito con queste novità all'EICMA 2018, ha migliorato l’ergonomia e l’efficacia dei suoi sistemi di sicurezza, tenendo conto delle diverse zone del corpo piu? esposte agli urti.

Dal 1972 infatti Dainese scrive la storia della sicurezza nel motociclismo. E oggi con D-air si spinge ancora più in alto grazie alla caratteristica di rilevazione automatica di una situazione pericolosa e la conseguete attivazione dell'airbaig per la protazione del motociclista. È il primo sistema airbag progettato specificamente per i motociclisti.

Cio? che rende unico D-air è il controllo dell'aria che non gonfia solamente l'airbag ma crea uno scudo che avvolge efficacemente il corpo del pilota in caso di impatto. Il segreto è la tecnologia brevettata con microfilamenti interni, che assicura appunto che l'aria si propaghi in modo uniforme in tutto il sistema di protezione.

Il software e il suo algoritmo interno sono il nucleo della centralina elettronica, il vero cervello di D-air che rileva e analizza i dati in arrivo dai sensori 1000 volte al secondo. Già introdotto nelle gare di MotoGP nel 2007, l'algoritmo di D-air e? frutto di piu? di 20 anni di sviluppo e viene costantemente aggiornato da Dainese per garantire i massimi livelli di affidabilita? e sicurezza.

Grazie alla sua duttilità ogni sistema airbag e? pensato e sviluppato per il suo specifico campo di applicazione, e quindi per reagire e attivarsi in modo diverso a seconda dell’ambiente in cui viene utilizzato, dalla pista alle strade di citta?, e persino sulle piste da sci. Atleti come Sofia Goggia e Matthias Mayer hanno vinto 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali 2018 indossando D-air Ski.

Per l’uso in pista la gamma D-air 2019 si avvale della nuova Misano 2 D-air: la tuta professionale in pelle bovina. Ma il nuova sistema airbag è stato integrato anche su alcuni dei prodotti Dainese piu? iconici per uso stradale: dalla tuta divisibile Avro D-air, alla giacca in pelle Racing 3 D-air, a Carve Master 2 D-air, capo in Gore-Tex dedicato allo sport touring, fino alla collezione top di gamma Tuono D-air.

Dainese si dimostra sensibile anche alle attenzioni delle donne, appassionate delle due ruote. Per la prima volta infatti ha ideato dei capi specifici per il mondo dei motori al femminile, creando la linea Lady D-air: come Misano 2 Lady D-air, la prima tuta professionale in pelle da donna dotata di airbag, Avro Lady D-air e la giacca Racing 3 Lady D-air.

Il Marchio italiano si avvale anche della linea Explorer, la nuova collezione touring nata dall’esperienza con MIT per lo sviluppo delle tute spaziali, analizzando, studiando e mappando le linee di non estensione: aree del corpo che non si comprimono ne? si allungano, qualunque sia il movimento. Questi capi nascono con lo scopo di proteggere pilota e passeggero dai climi piu? rigidi e dalle condizioni atmosferiche piu? avverse. E il completo Antartica rappresenta il modello di punta di Explorer insieme a Gran Turismo, ideato per il road touring e pensato per trascorrere lunghe giornate in sella.