Andrea Dovizioso ha agguantato il sesto tempo e la seconda fila in extremis. Il forlivese è il miglior pilota Ducati in mezzo a una pletora di Yamaha. «Ma la seconda fila va bene – dice il vice campione del Mondo – con un rettilineo così lungo prima della prima curva, partire davanti è meno determinante che altro. Il mio giro non è stato perfetto, ma ho un discreto feeling».

GRIP – Le condizioni della pista non hanno fatto rizzare i capelli soltanto a Danilo Petrucci, ma anche al suo compagno di squadra. «Le buche sono le stesse, l'asfalto è cambiato tantissimo a livello di grip. Siamo tutti più lenti di un secondo rispetto all'anno scorso, è stranissimo vedere un salto indietro del genere da un anno all'altro, tutti faticano a gestire le gomme» continua Dovi. «Credo che per tutti la scelta delle gomme avverrà soltanto all'ultimo».

PASSO GARA – La presenza di Marquez in prima fila non disturba Dovizioso. «Sarei rimasto sorpreso del contrario» spiega il ducatista, che poi spiazza con una considerazione. «Marc va forte ma vedo gente anche più competitiva di lui, che si è concentrato su come sistemare il davanti… Il fatto è che stabilire il passo-gara non è facile, in questo momento, perché nessuno ha fatto un vero un long run, perché con questo grip tutti avevano qualcosa da sistemare. Io so di avere la velocità anche se ci sono alcuni dettagli da sistemare. Le Yamaha, comunque, le ho viste bene sin da primo turno, anche Valentino, ma non posso dire se siano messi bene per la gara, forse non lo sanno nemmeno loro».