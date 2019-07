Tre piloti della VR46 Rider Academy saranno protagonisti dei Dunlop Days a Misano domani, martedì 23 luglio: Luca Marini SKY Racing Team VR46, Stefano Manzi MV Agusta Idealavoro Forward e Niccolò Antonelli SIC 58 Squadra Corse saranno ospiti d’eccezione sul circuito romagnolo. Dalle ore 11 alle ore 13 i tre piloti parteciperanno all’evento dedicato a tutti gli amanti delle due ruote, firmando autografi e dispensando consigli di guida agli appassionati. In questo evento Dunlop permetterà di far vivere l’emozione di una giornata in pista in uno dei circuiti di motociclismo più famosi al mondo.

La presenza di piloti di Moto2 e Moto3 ai Dunlop Days sottolinea l’importanza della collaborazione tra Dunlop e VR46 Riders Academy, partner da tre anni per sostenere i giovani talenti del motociclismo italiano. Dunlop, fornitore ufficiale di pneumatici per le due classi, mette a disposizione i suoi tecnici specializzati per dare supporto dedicato alla crescita dei nuovi piloti.

I DUNLOP DAYS - I motociclisti saranno equipaggiati con pneumatici hypersport Dunlop KR106/108, tranne Moto2, Moto3, Supermoto, D213 GP Pro, GP Racer D212 (slick o intagliato) o SportSmart TT in condizioni di piena idoneità e consumo per l’utilizzo in circuito (limite battistrada almeno al 80%), che potranno scendere in pista con la propria moto per 6 turni al prezzo speciale di €125,00 suddivisi sulla base di 4 livelli (Amatore, Veloce, Esperto e Pilota).

I partecipanti riceveranno merchandising Dunlop e un litro di lubrificante Bardahl in omaggio, potranno usufruire del servizio apripista di Special Bike e di un servizio fotografico gratuito per ogni pilota e avranno inoltre la possibilità di prendere parte a un social contest e di acquistare a condizioni vantaggiose i pneumatici della gamma Hypersport direttamente presso il service Dunlop presente nel paddock.