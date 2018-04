MotoGP

Schwantz correrà al GP delle Americhe: ma è un pesce d'aprile

'Il campione del mondo del 1993 ha annunciato un sorprendente ritorno alle corse e si schiererà come wild card in Moto2', è la notizia riportata sul sito di Dorna. 'Sarà il pilota più anziano in griglia, ma ha ricevuto una dispensa speciale'