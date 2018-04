Mentre a Termas de Rìo Hondo è di scena la seconda giornata di prove e qualifiche della Motogp, c'è un pilota che in Argentina ha già avuto il suo successo personale. Valentino Rossi, osannato dai tantissimi fans sudamericani al suo arrivo in aeroporto e festeggiato a suon di cori ieri sera in un locale di Termas, ha ricevuto come omaggio anche una statua costruita appositamente per lui appena fuori dal circuito.

LA SCULTURA – E' Dottor Rossi quello raffigurato nella statua inaugurata ieri sera alla presenza del governatore di Termas Gerardo Zamora, il Ceo Dorna Carmelo Ezpeleta, diverse cariche dell'amministrazione locale e lo stesso Valentino. Una scultura che riporta la figura del pilota pesare in sella alla sua M1 mentre indossa il suo famosissimo casco con il sole e la luna. “Valentino Rossi era a disposizione per vedere una scultura raffigurante sé stesso svelata al museo dell'autodromo di Termas de Rìo Hondo. – è stato scritto da parte degli organizzatori della Motogp sui social network Twitter e Instagram – La scultura creata dall'uruguaiano Joaquin Arbiza ha un peso di 320 chilogrammi totali ed è stata costruita utilizzando 9 mila pezzi di scarti di metallo".

“Le ruote – si legge ancora nel post – sono state create con 4500 viti ed il corpo è stato progettato utilizzando portiere di auto degli anni '50”.

Un modo davvero bellissimo ed originale per omaggiare il nove volte campione del mondo di Tavullia che in occasione dell'inaugurazione si è fatto fotografare davanti alla statua insieme a Carmelo Ezpeleta e agli altri rappresentanti della cittadina argentina.