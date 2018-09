Dopo aver combattuto in tante stagioni del Motomondiale, chi l’avrebbbe mai detto che Max Biaggi e Loris Capirossi sarebbero scesi di nuovo in pista insieme? Oltretutto sulla pista del Mugello. Eppure è andata proprio così, e di questo inaspettato quanto gradito “ritorno al passato” bisogna ringrazia Aprillia, che ha organizzato tutto a puntino.

I due pluricampioni del mondo sono infatti scesi sulla pista toscana durante la tappa toscana degli Aprilia Racers Days.

Immaginate la sorpresa degli appassionati arrivati al Mugello per godere di una giornata in sella su una delle più belle piste del Motomondiale e che hanno trovato fra i compagni tra i cordoli due piloti che hanno scritto pagine leggendarie della storia Aprilia.

Biaggi e Capirossi: le foto

Biaggi e Capirossi in sella alle loro Aprilia non si sono risparmiati, scendendo in pista con una lunga serie di turni. I due sono stati presenti anche al box, dove sono stati presi d’assedio da molti appassionati alla ricerca di una foto ricordo o, a caccia di un consiglio sull’assetto giusto o su come meglio affrontare la pista toscana.

Biaggi: “Un tuffo nel passato” - “Bellissimo! Certo, quello che facevamo in gara è irripetibile ma con questa moto si va veramente forte e Loris ha sempre il suo stile, così è stato come fare un tuffo nel passato”, ha detto Biaggi. “Questa RSV4 è una moto nata per il circuito, mi è sembrato di tornare sulla mia SBK, si va veramente forte e il divertimento è tanto. Un’esperienza certamente da ripetere”.

Capirossi: “Mi sono goduto la Factory Works” - “Avere il circuito tutto per noi, e proprio qui al Mugello è stato emozionante”, ha commentato Loris Capirossi. “Max è il solito che non molla mai e dà un sacco di gas. Mi sono goduto tantissimo la RSV4, soprattutto nella versione Factory Works, al Mugello potenza e coppia contano tantissimo e mi sono davvero divertito tanto”.

In pista - Biaggi e Capirossi hanno girato sia con la RSV4 RF sia con la V4 italiana equipaggiata con il kit Factory Works, preparata da Aprilia Racing e ancora più performante. Alla fine della giornata, l’impegno a ritrovarsi presto in pista anche negli Aprilia Racers Days della prossima stagione.

Quello del Mugello è stato il sedicesimo appuntamento dei diciotto in programma per gli Aprilia Racers Days 2018, evento che offre agli appassionati la possibilità di provare i modelli top di gamma Aprilia RSV4 RF e Aprilia Tuono V4 1100 Factory sui circuiti più belli ed emozionanti d’Italia. Imola, Vallelunga, Misano, Mugello sono alcune delle piste sulle quali centinaia di motociclisti hanno potuto provare, al meglio e in piena sicurezza, prestazioni e qualità delle due moto equipaggiate con il propulsore Aprilia V4 di 65°, sette volte campione del mondo SBK.