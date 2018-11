Cambiamenti nel mondo televisivo in Spagna: dal 2019 sarà Dazn a trasmettere tutto il campionato Motogp in terra iberica. La piattaforma Dazn è già conosciuta anche in Italia per trasmettere inseme a Sky alcune gare calcistiche e dal prossimo anno entrerà nelle case degli spagnoli per quanto riguarda il motorsport.

TUTTE LE GARE – Il servizio, che partirà dal 2019, non solo trasmetterà gare, prove libere e conferenza stampa di Motogp, Moto2, Moto3 e MotoE, ma manderà in onda anche la Red Bull Motogp Rookie Cup, il Motul FIM World Superbike e il FIM Cev Repsol.

UN NUOVO CAPITOLO – L'accordo è stato preso con Dorna che si ritiene molto soddisfatta di questa nuova collaborazione: ”è un nuovo ed incredibile capitolo nella storia del Motogp – commenta Manel Arroyo, Managing Director della Dorna - vogliamo ringraziare Movistar per la collaborazione. Quello con Dazn sarà un nuovo capitolo, una nuova era. La combinazione di contenuti streaming, OnDemand e ‘free-to-air’ offrirà al pubblico spagnolo il meglio del campionato del mondo e porterà gli appassionati ancora più in pista. Il pubblico e il successo di questo sport cresceranno come non mai. Siamo sicuri che Dazn, con la sua prospettiva ed esperienza, sarà il partner perfetto”.

DAZN DICE - Anche Simon Denyer, Ceo del Gruppo Dazn ha commentato questo evento:”daremo ai fan quello che vogliono con un accesso allo spettacolo del Motogp affidabile e accessibile, siamo orgogliosi di fare parte di questo progetto che è un'altra tappa fondamentale per la nostra espansione nel mercato europeo”.