Sarà l'ultima gara di Dani Pedrosa quella che disputerà questo weekend a Valencia. L'ultima gara da pilota ufficiale, in quanto il futuro di Dani sarà quello di fare da collaudatore al team KTM a partire dalla prossima stagione 2019.

Un giorno memorabile quello di domenica 18 novembre che vedrà il “piccolo” pilota spagnolo salire in sella alla sua Honda con la quale è rimasto dal 2001 (ovvero dal suo esordio in classe 125) fino ad oggi per l'ultima volta.

Un addio triste per il tre volte campione del mondo in classe 125 (2003) e 250 (2004 e 2005) che più volte ha sfiorato il titolo anche nella classe regina ma che è stato condannato ad essere sempre il “secondo”.Con un carattere pacato e gentile ha saputo accattivarsi le simpatie del pubblico e di tutti i piloti in pista e giunto quest'anno alla decisione di chiudere con le gare ha lasciato in tutto il motorsport un senso di vuoto, la fine di un'era.

A CASA - Così arrivato il turno della gara “di casa” Dani non può che spendere belle parole per l'atmosfera che lo attenderà:”chiaramente la prossima gara a Valencia sarà molto speciale perchè sarà il mio ultimo granpremio e le sensazioni saranno diverse dalle solite. Sarà anche un weekend impegnativo perchè molti amici e parenti verrannoper passare un po' di tempo insieme a me.”

“DARO' IL MASSIMO" - Dani resta comunque concentrato sulla gara:”appena salirò sulla moto in ogni caso tutta la mia attenzione si concentrerà su di lei. Mi piace la pista, è una delle mie preferite del calendario e ovviamente domenica cercheremo di realizzare il miglior risultato possibile.”