Dopo un inverno che per gli appassionati della Motogp sarà apparso lunghissimo, finalmente è arrivato il momento di tornare in pista e proprio da questo weekend i piloti delle tre classi del massimo campionato del mondo ripartiranno dal Qatar per una stagione 2019 che promette davvero scintille.

NUOVO INIZIO - Come ogni anno, sul circuito di Losail la Motogp correrà con il buio (la gara inizierà alla 18 ora italiana), mentre per la Moto3 e la Moto2 gli orari saranno alle 15:00 e alle 16:20.

Quella del 2019 sarà senza dubbio una stagione particolare con tante novità per ciò che riguarda le squadre e i piloti: nuovi pilotini in arrivo nella classe cadetta, e tanti che invece dalla Moto3 si sono trasferiti in Moto2, senza dimenticare i veterani che sono attesi per la lotta al titolo iridato.Ma come sempre, sarà la categoria della motogp ad avere i riflettori puntati su di sé.

DOVE SIAMO RIMASTI – Dai test invernali, gli ultimi dei quali si sono svolti proprio in Qatar, sembra proprio che Maverick Vinales e l'M1 abbiano ritrovato lo smalto di una volta, anche se Valentino Rossi ha detto che ancora c'è molto da lavorare sulla moto. Che possa essere uno di loro il contendente alla vittoria per la prima gara?

Quel che è certo è che la Ducati sul circuito di Losail non lascerà spazio a nessuno: Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci negli ultimi test si sono concentrati su una vera e propria simulazione gara, quindi partono più agguerriti che mai per l'inizio della nuova stagione. Lo scorso anno è stato proprio Dovizioso a siglare la vittoria in Qatar e quest'anno senza dubbio vuole riprovarci.

Ma attenzione, perchè la Honda, nonostante i suoi piloti Marc Marquez e Jorge Lorenzo non siano al top della forma reduci da operazioni e infortuni, vorranno sicuramente far vedere di che pasta è fatto il “dream team” e di certo si faranno valere sugli avversari.

Tutto questo, senza dimenticare l'enorme crescita della Suzuki, ma soprattutto del suo pilota di punta Alex Rins che su questo circuito ha girato davvero forte e che non è andato affatto male negli altri test.Rins potrebbe essere il pilota rivelazione del 2019, ma chissà se il campione del mondo in carica Marc Marquez e i suoi colleghi saranno d'accordo.

Intanto, di seguito, gli orari del weekend, la cui gara andrà in diretta non solo su Sky Sport Motogp ma in differita anche su Tv8.

Programmazione Sky Sort Motogp

Venerdì 8 marzo 2019

ore 11:50 prove libere 1 Moto3

ore 12:45 prove libere 1 Moto2

ore 13:40 prove libere 1 Motogp

ore 16:10 prove libere 2 Moto3

ore 17:05 prove libere 2 Moto2

ore 18:00 prove libere 2 Motogp

Sabato 9 marzo 2019

ore 11:25 prove libere 3 Moto3

ore 12:20 prove libere 3 Moto2

ore 13:15 prove libere 3 Motogp

ore 15:30 qualifiche Moto3

ore 16:25 qualifiche Moto2

ore 17:20 prove libere 4 Motogp

ore 18:00 qualifiche Motogp

Domenica 10 marzo 2019

ore 12:40 warm up Moto3

ore 13:10 warm up Moto2

ore 13:40 warm up Motogp

ore 15:00 gara Moto3

ore 16:20 gara Moto2

ore 18:00 gara Motogp

Programmazione TV8

Domenica 10 marzo 2019

ore 17:00 studio Motogp (diretta)

ore 18:30 studio Motogp (diretta)

ore 19:00 Motomondiale qualifiche

ore 20:15 studio Motogp (diretta)