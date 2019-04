Dopo due settimane di stop e una lunga trasferta extra europea, la Motogp riparte da Jerez, in Spagna con una classifica “stretta” e tanti piloti in lizza per la vetta di un campionato che dimostra di essere molto combattuto.

Dal Gp di Jerez, infatti, ripartiranno Andrea Dovizioso che attualmente si trova al comando, Valentino Rossi che con i suoi 40 anni è più in forma che mai, Alex Rins a sorpresa in terza posizione e Marc Marquez che dopo lo scivolone ad Austin è caduto anche in basso in classifica.

Un quarto posto che di certo non è abituato ad occupare, ma che quest'anno, con tanti piloti competitivi, dovrà accettare se continuerà a fare errori in gara.

CHI VINCERA'? - Intanto, guardando la passata stagione, Jerez potrebbe essere una pista favorita al sette volte campione del mondo visto che negli ultimi cinque anni (dal 2014) ha collezionato sempre podi (due vittorie, due secondi posti e un terzo posto), ma attenzione a Valentino Rossi che, con un quinto posto del 2018 e una vittoria nel 2016 (tra le più recenti), senza dimenticare il suo stato di ottima forza fisica, potrebbe regalare sorprese in terra spagnola.

Chi invece non ama particolarmente questo circuito è l'alfiere Ducati Andrea Dovizioso che lo scorso anno portò a casa uno zero per colpa di un incidente a tre con Pedrosa e Lorenzo, e proprio quest'ultimo, nel granpremio di casa, potrebbe tornare ad essere competitivo in sella alla Honda che ancora, da inizio campionato, non gli ha regalato grandi emozioni.

Non dimentichiamo neppure Alex Rins, che in questo 2019 sembra partito con il piede giusto e tantomeno l'altro pilota Yamaha Maverick Vinales anche lui chiamato a dimostrare qualcosa davanti al pubblico di casa.

Chi avrà quindi la meglio?

L'intero weekend di gara potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Motogp e in differita su TV8.

Di seguito tutti gli orari.

Palinsesto Sky (dirette)

Venerdì 3 maggio

ore 8:55 prove libere 1 Moto3

ore 9:50 prove libere 1 Motogp

ore 10:50 prove libere 1 Moto2

ore 13:10 prove libere 2 Moto3

ore 14:05 prove libere 2 Motogp

ore 15:05 prove libere 2 Moto2

Sabato 4 maggio

ore 8:55 prove libere 3 Moto3

ore 9:50 prove libere 3 Motogp

ore 10:50 prove libere 3 Moto2

ore 12:30 qualifiche Moto3

ore 13:30 prove libere 4 Motogp

ore 14:10 qualifiche Motogp

ore 15:00 qualifiche Moto2

Domenica 5 maggio

ore 8:40 warm up Moto3, Moto2 e Motogp

ore 11:00 gara Moto3

ore 12:20 gara Moto2

ore 14:00 gara Motogp

Palinsesto TV8 (differita)

Sabato 4 maggio

ore 15:30 sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e Motogp

Domenica 5 maggio

ore 14:00 gara Moto3

ore 15:30 gara Moto2

ore 17:00 gara Motogp