Pablo Nieto, il team manager dello Sky Racing Team VR46, si è infortunato durante un allenamento al Ranch di Tavullia: lo spagnolo è incappato in una caduta che gli ha causato la frattura della clavicola destra.

Quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio di relax si è trasformato così in una vera e propria disavventura per il figlio del dodici volte+1 campione del mondo Angel Nieto.

Lo spagnolo è stato trasferito subito a Madrid. Non ci sono ancora conferme su un eventuale intervento chirurgico. Quel che sembra certo, però, è che la presenza di Pablo Nieto nel weekend del GP di San Marino è altamente improbabile.Lo Sky Racing Team VR46 è impegnato quest’anno sia in Moto2 con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e con Luca Marini, che in Moto3, con Nicolò Bulega e Dennis Foggia. E l’assenza di Nieto sarà importante nei box.