Come da tradizione, ogni anno alla vigilia del mondiale di motocross, c’è una sorta di ‘preseason europea’ con gli Internazionali d’Italia, che si articolano in tre appuntamenti.

Sono tutte gare riconosciute strategicamente e tecnicamente molto incisive, confronti in cui si ha modo di mettere alla prova i mezzi e i piloti verificandone così il conseguente livello di competitività tecnica e, soprattutto, mentale raggiunto in ottica campionato mondiale.

Il primo round è ormai vicino: sarà in Sardegna, nel weekend il 27 gennaio. Si parte dalle “dune”, con la difficile pista di Riola Sardo a pochi chilometri da Oristano, che aprirà la sfida tra i migliori piloti di Motocross del mondo. La settimana successiva, il 3 febbraio si andrà sulla sabbiosa Ottobiano e, senza soluzione di continuità, il 10 febbraio si continuerà sul “Tazio Nuvolari” di Mantova, sede dell’MXGP di Lombardia 2019.

Le gare sono sempre molto molto tirate in virtù di un cospicuo montepremi in palio: 120.000,00 Euro.

I TEAM AL VIA - La lista tra i Factory Team già accreditati diffusa gli organizzatori è lunga e prestigiosa: Red Bull KTM Factory, Rockstar Energy Husqvarna Factory, Monster Energy Yamaha Factory, Monster Energy Wilvo MXGP, Honda HRC, Kemea Yamaha Yamahalube Racing Team, Gebben Van Venrooy Kawasaki, Honda 114 Motorsport.

Tony Cairoli ancora una volta sarà chiamato a difendere il titolo di campione della classe MX1, ottenuto lo scorso anno precedendo in classifica Romain Febvre e Jeremy Van Horebeek e della prestigiosa Supercampione, che dopo la caduta di Jeffrey Herlings al via di Riola, e conseguente assenza alle altre gare, ha dominato nel 2018, aggiudicandosi tre vittorie sulle tre manche disputate.

In MX2 è Michele Cervellin il campione in carica: la scorsa edizione il giovane veneto ha conquistato il titolo su Alvin Ostlund e Calvin Vlaanderen. Anche in 125 sarà di nuovo bagarre per i primi tre posti in classifica, anche se Mattia Guadagnini, che aveva avuto la meglio su Emilio Scuteri ed Alberto Barcella, sarà impegnato, come Scuteri e molti altri piloti giovanissimi ormai passati di categoria, in MX2.

Le tre tappe del campionato saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale e sono programmati servizi in post produzione su Raisport, tre highlights, ciascuno di 60’ il mercoledì alle ore 18:50, e su Eurosport.