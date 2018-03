Parallelamente ai vari Campionati di motociclismo che hanno ripreso il via con l'inizio della bella stagione, in questo fine settimana, da oggi fino a domenica 25 marzo anche i piloti del Cev Repsol Moto3 torneranno ai blocchi di partenza per l'inizio del Campionato del mondo junior.

Otto gli apuntamenti in programma che inizieranno con il Gp di Estoril per poi spostarsi a Valencia (29 aprile), a Le Mans (19 maggio), a Barcellona (10 giugno), ad Aragon (29 luglio), Jerez (30 settembre), Albacete (14 ottobre) e per finire ancora una volta a Valencia il 25 novembre.

GLI ITALIANI IN GARA – Per quanto riguarda i pilotini italiani, è una rosa ricca quella che andrà a formare i vari team italiani in lotta per il titolo, a cominciare dallo Sky Junior Team VR46 Riders Academy che dopo il titolo conquistato lo scorso anno vedrà impegnato il torinese Celestino Vetti Ramus classe 2001.

Per il team Leopard Junior il portacolori italiano sarà invece Manuel Pagliani, mentre per la Scuderia Sic58 Squadra Corse ci saranno ben due piloti di punta: Bruno Ieraci e Yari Montella.