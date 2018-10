Il gran finale è arrivato. Nel weekend andrà in scena l’appuntamento conclusivo dell’ELFCIV 2018, il Round 3570 di Vallelunga, intitolato alla Cooperativa Radio Taxi 3570, leader a Roma e non solo nel servizio di taxi. A due settimane dal Mugello si torna in pista sul circuito romano, con i titoli in palio, ad eccezione della Moto3, e con una SBK tutta da decidere. In testa alla generale, con 187 p. c’è Matteo Ferrari. Il pilota Ducati Barni Racing, dopo il podio e la vittoria nel penultimo round, ha buone chances di conquista del titolo. Il cesenate dovrà però guardarsi le spalle da avversari di tutto rispetto, a cominciare dal compagno di squadra, il pluricampione Italiano e tester Ducati Michele Pirro (174 p.), pronto a rifarsi della sfortunata gara2 del Mugello. Oltre al Campione Italiano in carica, a contendere il titolo a Ferrari (166 p.) ci sarà anche Lorenzo Zanetti. L’alfiere Ducati Motocorsa è pronto a dare tutto nelle ultime due gare della stagione.

In Moto3 Vallelunga sarà una passerella finale per Kevin Zannoni. Il pilota TM Racing Factory 3570 MTA è reduce da 4 vittorie di fila e soprattutto dal titolo italiano conquistato al Mugello. Dietro di lui la battaglia per la seconda e terza posizione è apertissima, con Nicola Carraro (Minimoto Portomaggiore) a quota 148 p. grazie ai due podi ottenuti al Mugello. A 8 lunghezze da lui c’è l’ex Campione Italiano Nicholas Spinelli, lontano dai suoi livelli nell’ultimo round. Occhio però anche a Raffaele Fusco (Oscar Performace TM) a quota 124 p. e al compagno di team di Spinelli con la Honda del Gresini Racing: Riccardo Rossi, appaiato a 101 punti e con all’attivo i due terzi posti del Mugello. Tutto in una Moto3 che guarda già al futuro, con la notizia che nel 2019 ci sarà anche il Team Leopard nell’ELFCIV, con l’obiettivo di far crescere giovani piloti all’italiano sotto la guida anche di Alessandro Tonucci.

La SS600 sarà la classe più combattuta, con 5 piloti racchiusi in 10 punti e pronti a giocarsi il titolo. Il leader in classifica generale è Marco Bussolotti (Yamaha Rosso Corsa) con 152 p. reduce da un weekend difficile al Mugello. A soli due punti da lui c’è Davide Stirpe (MV Agusta Extreme Racing Bardahl) pronto a difendere il titolo in quella Vallelunga che per lui è la gara di casa. 148 sono invece i punti di Massimo Roccoli. Il pluricampione italiano potrà giocarsi il titolo grazie al podio conquistato con tenacia al Mugello, dove non era al meglio fisicamente. Ad una lunghezza da lui c’è la rivelazione della seconda parte di stagione: Stefano Valtulini (Kawasaki Pleo Racing) che arriva al round 3570 forte di un podio e una vittoria ottenuti in terra toscana. A 10 punti dalla vetta c’è invece Lorenzo Gabellini (Gas Racing Team Yamaha), pilota che proverà anche lui a ripetere quanto di buono messo in mostra al Mugello: podio e vittoria. Da tenere d’occhio però ci sarà anche Kevin Manfredi (Team Rosso e Nero Yamaha), a quota 120 p. nella generale.

Nella Premoto3 125 2t a Vallelunga ci sarà l’atto finale del testa a testa tra Filippo Bianchi e Jacopo Hosciuc. Il Mugello ha sorriso a Bianchi, che grazie alla doppietta ottenuta guarda ora tutti dall’alto forte dei suoi 194 p. con Hosciuc a 179 p., sfortunato nelle ultime gare e pronto a rifarsi nel round 3570. Ad inseguire i due ci sarà ancora Mirko Gennai (120 p.). Più definita invece la situazione nella 250 4t, con Alessandro Morosi (Full Moto Squadra Corse RMU) che arriva a Vallelunga con 166 p. in classifica generale, a +38 dal primo dei suoi inseguitori, quel Matteo Boncinelli (RMU VR46 Riders Academy) che proprio al Mugello ha ottenuto la sua prima vittoria.

Tutta da vivere la battaglia per il titolo nella SS300, con Manuel Bastianelli (Prodina Ircos Kawasaki) che grazie al podio e alla vittoria del Mugello arriva al round 3570, gara di casa per lui, con 174 p., 24 in più del Campione in carica Luca Bernardi (Yamaha Team Trasimeno). Pronto ad inserirsi nella lotta per il titolo ci sarà anche Kevin Sabatucci (Yamaha del Pro GP Racing), con l’ascolano che ripartirà da podio ottenuto nell’ultima gara del Mugello.

Eventi – Anche nel Round 3570 di Vallelunga non mancheranno gli eventi di contorno, a cominciare dalla premiazione dei poleman prevista per le 12 di sabato in sala stampa, con tutti gli ospiti presenti in circuito che potranno ritrovarsi in tarda serata all’aperitivo offerto da ELF.

TV, radio e biglietti – Il round 3570 ELF CIV sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports (accessibile anche dal sito civ.tv) con le repliche delle gare in onda la settimana successiva all’evento su Sky Sport MotoGP HD (canale 208, gara1 in replica martedì 9 ottobre dalle 21 e gara 2 mercoledì 10 ottobre sempre dalle 21). Anche AutomotoTV (canale 228) trasmetterà in replica le gare dell’ELFICV con il seguente programma:

LUNEDI’ 8/10 ORE 15.30, SUPERSPORT 600 – MARTEDI’ 9/10 ORE 00.30, PRE MOTO 3 -MARTEDI’ 9/10 ORE 10.30, SUPERBIKE – MERCOLEDI’ 10/10 ORE 16.30, MOTO 3 – GIOVEDI’ 11/10 ORE 00.30, SUPERSPORT 300 – VENERDI’ 12/10 ORE 00.00, SUPERSPORT 600 – VENERDI’ 12/10 ORE 09:00, MOTO 3 – SABATO 13/10 ORE 00.00, SUPERBIKE – SABATO 13/10 ORE 21.30, SUPERSPORT 300 – DOMENICA 14/10 ORE 07.30, PRE MOTO3

Spazio anche in radio, perché Radio Radio, una delle maggiori emittenti di Roma e dintorni, è insieme all’ELF CIV a Vallelunga, con i suoi ascoltatori che possono usufruire del concorso per vincere i biglietti del gran finale del Campionato. L’emittente ha dedicato ampio spazio all’ELFCIV, anche con interviste per lanciare l’evento.

Per chi non volesse perdersi lo spettacolo dal vivo ecco info su prezzi e riduzioni biglietti: Venerdì: GRATUITO – Sabato: intero € 10, ridotto € 8 – Domenica: intero € 15, ridotto € 10

Riduzioni: Under 18 fino a 14 anni, Tesserati FMI – Omaggio: Soci GMG, Donne e Under 14