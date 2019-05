Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance organizzato dalla Casa di Mandello Lario si prepara a vivere il secondo appuntamento stagionale all’Autodromo di Vallelunga sabato 18 e domenica 19 maggio.

Saranno ben 36 i piloti ai nastri di partenza, suddivisi in 18 coppie in sella alle loro Moto Guzzi V7 III elaborate col Kit Racing GCorse e gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS. Una moto che nel primo round a Varano ha dato prova di essere facilmente gestibile anche dai neofiti - alcuni piloti erano all’esordio assoluto in una gara in pista - ma estremamente divertente perfino per i più smaliziati, che ne hanno apprezzato la stabilità e il comportamento sincero anche in condizioni difficili, con l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia (leggi qui)

IL PROGRAMMA – Si comincia il sabato con due turni di prove cronometrate, entrambi della durata di 20 minuti per ciascun pilota. La gara “Fast Endurance” di 60 minuti, con partenza in stile “Le Mans”, che scatterà domenica 19 maggio alle ore 14.30. In corsa, ciascun pilota non potrà guidare per più di 15 minuti + 2 giri consecutivi: significa che la gara di ogni team sarà movimentata da tre cambi pilota che avvengono nella corsia box. Al termine della corsa verranno assegnati punteggi ai primi 15 team classificati.

LA CLASSIFICA - Dopo l’esordio a Varano il 14 aprile la classifica generale del Trofeo vede al comando il Team Circuito Internazionale d’Abruzzo - composto da Nicola Maccaferro e dal sedicenne Riccardo Mancini, il più giovane tra i piloti al via -, che precede i Team Moto Guzzi World Club e Biker’s Island.

Pronta a dare battaglia a Vallelunga ci sarà anche la V7 III del Team The Clan, con la coppia di piloti votata online dagli appassionati Guzzisti della community ufficiale Moto Guzzi “The Clan”.

LO SHOPPING - Nel cuore del paddock con lo Shop dell’Aquila, anche chi non è motociclista, troverà un’offerta di abbigliamento e merchandising originali.

IL CALENDARIO: I prossimo appuntamenti saranno a Magione il 23 giugno, a Adria il 1° settembre e a Misano il 13 ottobre. L’iscrizione ai singoli appuntamenti del Trofeo è possibile fino a due settimane prima della gara, al costo di € 350 per team.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative al trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2019 consultare le pagine web del Trofeo.