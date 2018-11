La nuova stagione del mondiale Superbike è ufficialmente iniziata con i test di Aragon, ma la musica, in vetta alla tabella dei tempi, è rimasta la stessa: il campione del mondo in carica Jonathan Rea in sella alla sua Kawasaki ufficiale è stato autore di una giornata da manuale al MotorLand Aragon, chiudendo il primo giorno di test invernali con il miglior crono, anche se sul circuito spagnolo sono stato registrati tempi non ufficiali.

KAWASAKI LEADER - Ducati ha attratto l’attenzione con il debutto della V4 R, ma Rea non si è lasciato intimorire: con la ZX-10RR, è riuscito a sfruttare la prima giornata per lavorare su diversi setting cercando la direzione da prendere. Ha completato 72 giri, chiudendo con il tempo non ufficiale più veloce. Il suo nuovo compagno di squadra Leon Haslam ha debuttato con la squadra Provec e ha messo a segno 67 giri, concentrandosi sul set-up della moto campione del mondo, piazzando il quinto tempo.

DUCATI PROTAGONISTA - Chaz Davies ha debuttato sulla Panigale V4 R, scendendo in pista la mattina per familiarizzare con la nuova moto. Ha completato 61 giri e le prime impressioni della V4 R sono state positive per il britannico. Ma il lavoro in vista dell primo round d della stagione al Phillip Island è appena iniziato. Davies ha siglato il terzo tempo.

Non solo Davies ha avuto un primo assaggio della V4 R: anche Michael Ruben Rinaldi, portacolori del team Barni, ha provato la nuova moto e ha messo a segno 74 giri a MotorLand Aragon, siglando il sesto tempo.

YAMAHA C’E’ - Il team Pata Yamaha Official WorldSBK Team è sceso in pista con Michael van der Mark e Alex Lowes, che hanno trascorso la prima giornata di test a valutare alcune componenti del telaio, hanno lavorato sulle sospensioni con Ohlins e su novità dell’hardware. Lowes ha fatto registrare il secondo crono e ha completato 76 giri, mentre van der Mark ne ha fatti 72, piazzando il quarto tempo.

I TEMPI - Qui di seguito i crono non ufficiali al MotorLand Aragon divulgati da WorldSBK.com: