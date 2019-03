Il mondiale Superbike è pronto a trasferirsi a Buriram, in Thailandia, per il secondo appuntamento stagionale. Il quattro volte campione del mondo Jonathan Rea sarà di nuovo a confronto con il debuttante della categoria Alvaro Bautista, reduce una tripletta strepitosa in Australia nella prima tappa del Mondiale.

LE STATISTICHE - Jonathan Rea non ha mai finito oltre la quarta posizione su questa pista. Ha vinto sei gare su otto: l’unico risultato che ha ottenuto fuori dal podio è stata la quarta piazza registrata in Gara 2 lo scorso anno. E’ bene ricordare che il Circuito Internazionale di Chang è l’unica pista nel calendario attuale dove nessuna Ducati è mai scattata dalla pole position.

Il fine settimana da Buriram si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP ed Eurosport a partire dalla Superpole del sabato, mentre su TV8 si vedranno in chiaro solo le tre manche di gara. La diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati) ed Eurosport Player.

La programmazione di SKY Sport MotoGP

Sabato 16 marzo

6:50 WorldSBK S.pole: Thailandia

7:35 WorldSSP S.pole: Thailandia

9:15 WorldSBK S.pole: Thailandia

9:45 Pre SBK

10:00 WorldSBK Race1: Thailandia

10:35 Post SBK

Domenica 17 marzo

6:45 Pre SBK

7:00 WorldSBK S.pole Race

7:20 Post SBK

7:35 Moto2 Gara: GP Qatar

8:10 WorldSSP

9:00 MotoGP Gara: GP Qatar

9:30 Reparto Corse MotoGP

9:45 Pre SBK

10:00 WorldSBK Race2: Thailandia

10:35 Post SBK

La programmazione di TV8

Sabato 16 marzo

9.45 pre gara

10.00 SBK Gara1 (diretta)

Domenica 17 marzo

8.45 pre-gara Superpole Race

h+9.00 Superpole Race (differita)

h. 10.00 SBK Gara2 (diretta)