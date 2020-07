A seguito della della pandemia che ha travolto tutto il mondo, e che in alcuni paesi sta continuando a preoccupare, la casa di Borgo Panigale aveva lanciato l’iniziativa #raceagainstCovid a inizio maggio per aiutare i pazienti in convalescenza dopo l’infezione da Covid-19 nel il Policlinico di S.Orsola di Bologna.

La raccolta fondi è stata aperta dai membri del Board Ducati e i dipendenti di Borgo Panigale e delle filiali e Ducati ha raddoppiato la cifra raccolta, ma a questa si sono poi aggiunte tante donazioni provenienti da varie parti del mondo che hanno visto la partecipazione dei piloti e della grande famiglia Ducati: DOC, concessionari, fornitori, partner e appassionati, felici di poter fare la propria parte in questo importante progetto benefico.

Inoltre ha contribuito anche l’artista francese Jisbar, che aveva realizzato e donato un quadro pop-art intitolato “Ducati Mona Lisa”, recentemente battuto all’asta da Cambi Casa d’Aste per la cifra di 5.500 euro, che si è aggiunta al ricavato totale di oltre 170 mila euro.

Obiettivo

La somma raccolta è stata donata al Policlinico di S. Orsola di Bologna che la utilizzerà con lo scopo di acquistare la strumentazione specifica per rispondere alle esigenze diagnostiche dei pazienti in terapia riabilitativa a seguito di infezione da Covid-19. In particolare verranno implementate ulteriori tecnologie ad ultrasuoni che permettono di procedere all’esecuzione di esami che non sono invasivi o dannosi per il paziente e verranno acquistati un ecografo internistico, un ecografo cardiologico e sei ecografi con sonda wireless.

