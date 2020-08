La sfida si prospetta sempre più incandescente nel quarto round del mondiale Superbike che sta andando in scena questo weekend sulla pista di Aragon.

Dopo i due turni di prove libere di ieri, questa mattina il plotone di piloti è tornato in azione, e quasi tutti sono riusciti ad abbassare i propri crono rispetto al venerdì. Primo fra tutti, Jonathan Rea, che ha limato mezzo secondo e ha portato a 1’50’’287 il proprio miglior giro, balzando in vetta alla tabella dei tempi in sella alla Kawasaki ufficiale.

Secondo miglior crono per Loris Baz, primo degli indipendenti, a meno di 2 decimi da Rea con la Yamaha di Ten Kate e davanti alla Yamaha ufficiale di Michael Van der Mark. Il leader della giornata di ieri, nonché sette volte vincitore ad Aragon, Chaz Davies, è quarto nella classifica combinata dopo questa mattina con la sua Ducati ufficiale, ma non è riuscito a migliorare il proprio crono di ieri. Anche Michael Ruben Rinaldi, sulla Ducati delTeam GoEleven, ha girato con un tempo leggermente più alto rispetto a ieri, e nella classifica riepilogativa è quinto, secondo degli indipendenti.

Melandri in difficoltà

Sesto tempo per Alvaro Bautista, con la Honda GRC, che oggi ha migliorato di quasi 2 decimi rispetto a ieri. A completare la top ten, Alex Lowes con la Kawasaki ufficiale, Leon Haslam, sulla seconda Honda, Tom Sykes, sulla BMW e Scott Redding, che in questa terza sessione di libere non è riuscito a ritoccare il suo crono di ieri in sella alla Ducati ufficiale.

Di poco fuori dalla top ten Federico Caricasulo sulla Yamaha GRT, che precede Toprak Razgatlioglu, mentre Marco Melandri continua ad essere in difficoltà e questa matitna ha alzato di 2 decimi il suo crono rispetto a ieri, concludendo in diciottesama posizione nella classifica combinata. A chiudere la tabella dei tempi, il rookie Lorenzo Gabellini, con la Honda del team MIE Racing Althea.

La top6 dopo FP3



1) Jonathan Rea (Kawasaki) 1’50.287



2) Loris Baz (Yamaha Ten Kate) + 0,189s



3) Michael van der Mark (Yamaha) + 0.252s



4) Alvaro Bautista (Honda HRC) + 0.318s



5) Alex Lowes (Kawasaki) + 0,365



6) Michael Ruben Rinaldi (Ducati Team Goeleven) +0.410

