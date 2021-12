È morto improvvisamente Emanuele Sabatino: ecco chi era Emamotorsport

Una notizia tanto inaspettata quanto incredibile devasta il mondo non soltanto dei motori ma anche di tv e Youtube. Emanuele Sabatino , alias Emamotorsport, se n’è andato improvvisamente nella giornata di giovedì all’età di 45 anni. Ancora tutte da chiarire le cause della morte di Emanuele, che solo cinque giorni fa aveva pubblicato un video sui suoi social mentre girava in kart con il figlio.

Il suo corpo è stato rinvenuto l'altro ieri all’interno dell’officina di Broni, in provincia di Pavia ma la tragica notizia è circolata soltanto nella giornata di venerdì, non appena conclusi tutti gli accertamenti del caso.

Emanuele lascia una moglie e tre figli. I suoi funerali si svolgeranno lunedì 13 alle 11 presso la chiesa di San Francesco in Siziano.

Il messaggio del team di Emamotorsport

Sui social di Emamotorsport, i collaboratori di Emanuele hanno lasciato questo messaggio di cordoglio per la sua scomparsa: “Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ema, collega e amico prezioso per tutti noi. La sua storia e le sue iniziative lo hanno portato a diventare un riferimento nel web amato e stimato da milioni di persone. Ciononostante, il successo non lo ha cambiato: Ema è sempre rimasto un uomo dal cuore grande, un amico prezioso che si è preso cura di tutti noi senza pretendere nulla in cambio. Il suo sorriso e la sua vicinanza hanno saputo ristorarci ogni volta che abbiamo avuto bisogno.”

Chi era Emanuele Sabatino

Prima di diventare star di Youtube e di recente anche personaggio televisivo, Emanuele era prima di tutto un meccanico che lavorava nella sua officina di Broni. La passione per i motori lo ha spinto a divulgare sul web le sue conoscenze diventando in poco tempo quel Emamotorsport che tutti abbiamo imparato a conoscere. Preparatissimo, competente ed anche ironico, Emanuele aveva una passione vera per i motori e questo lo ha reso famoso in poco tempo.