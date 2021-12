Graziano Rossi dimesso dall'ospedale di Fano

Le condizioni neurologiche del sessantasettenne marchigiano non erano gravi, infatti, era arrivato in clinica sì in ambulanza, tuttavia nel protocollo di Codice Verde, il meno grave tra quelli contemplabili. Dopo giorni di riposo e visite, per lui la possibilità di lasciare il reparto presso cui era curato.

Siamo sotto le feste natalizie, sicché è sempre meglio trascorrerle coi propri affetti. Ancor più bello è quando si sono vissuti situazioni poco belle come quella di Graziano, per fortuna uscito dall'Ospedale Marche Nord, non distante dalla sua dimora.

Valentino Rossi ha ricevuto la lieta notizia, noi siamo contenti per lui, e per Rossi Senior, ovviamente. Ad entrambi auguriamo di poter tornare presto a far traversi con le auto da drifting, dimenticando il ricovero di sabato scorso. Sarebbe il regalo più bello.

Gli italiani a due ruote iscritti alla Dakar 2022