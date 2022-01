Badovini dice basta, ma precisa: “Non è un addio alle corse”

Per chi ha seguito tutta la carriera di Badovini , apprendere dallo stesso Ayrton la volontà di svestire i panni da pilota, è un vero peccato. Però, contestualmente, se avete ammirato di persona le gesta del biellese, sarete contenti per lui, perché consapevoli di aver a che fare con un professionista che tutto ha dato al mondo delle due ruote.

Inoltre, podi in SBK , ovvero, la massima espressione offerta dal paddock delle derivate. Storico il terzo posto di Silverstone, altrettanto quello colto in Russia. Prima ci era riuscito con una BMW, poi su una Ducati. Alla guida di una Honda, invece, il successo Supersport di Sepang 2016, nel 2019 l'ultima coppa alzata al cielo di Magny-Cours, dopo una gran prova offerta con la Kawasaki.

E il motociclismo tanto gli deve: in età fanciullesca titolato nella categoria Junior A delle Minimoto, poi cresciuto a suon di grosse cilindrate a quattro tempi. La vittoria ottenuta della Superstock 1000 edizione 2010 fu netta e indiscutibile, poiché ricca di record relativi condivisi con la tedesca S1000 RR.

Apparentemente démodé tra semimanubri, sella e pedane, Ayrton era un modello di efficacia. Pochi movimenti, essenziali e precisi, come le sue traiettore. Badovini riusciva a staccare forte, entrare in curva veloce, percorrerne pochi metri, voltare tondo e uscire comunque rapidissimo.

Come ci riusciva il numero 86? Solitamente, chi fa ciò, sacrifica qualcosa. Lui no, grazie a una tecnica sviluppata in anni di moto, sensibilità nei confronti della ruota anteriore, capacità di gestire ogni singolo muscolo del suo corpo. Oltre ai cavalli da scaricare sul suolo, naturalmente. Pulizia e ordine. Ecco sintetizzato lo stile del biellese

Padre di famiglia, istruttore in palestra e di pista