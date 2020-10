Sono ore di grande fermento per gli amanti delle due ruote, soprattutto quelle elettroniche sul videogioco MotoGP20.

Nei mesi passati, infatti, migliaia di ragazzi di tutto il mondo hanno preso parte alle qualifiche del WINDTRE Rising Stars, competizione dedicata a videogiocatori amatoriali desiderosi di mettersi alla prova per tentare di entrare nel circuito competitivo professionistico del MotoGP eSport Championship.Come funziona il WINDTRE Rising Stars?

I piloti sono stati suddivisi in tre regioni geografiche(Europa&Africa, Asia&Oceania, Americhe) e si sono sfidati in quattro online challenge su altrettanti circuiti, dove l’obiettivo era quello di realizzare il miglior time attack, un vero e proprio giro veloce, in modo da determinare una classifica finale divisa per regione.

WINDTRE Rising Stars: la seconda challenge di Assen, ecco gli highlights

I migliori 11 piloti classificati di ogni area si sono qualificati alle Regional Finals, delle gare da “tutto o niente” che qualificheranno al MotoGP eSport Championship 2021 solamente il vincitore e nessun altro.

Le tre gare saranno trasmesse in streaming con il commento di Rosario Triolo e Lorenzo “Trastevere73” Daretti.

lunedì 19 ottobre 2020 ore 18:00 Regional Final Americas

martedì 20 ottobre 2020 ore 18:00 Regional Final Asia&Oceania

mercoledì 21 ottobre 2020 ore 17:40 Regional Final Europa&Africa