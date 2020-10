Mancano ormai poche ore al terzo round delle MotoGP™ eSport Global Series, i piloti sono carichi e questa volta i punti conquistati saranno ancora più pesanti.

Ma come si arriva a questo scontro emozionante? La scorsa sfida delle Global Series ci ha lasciato delle indicazioni ben precise.

La coppia di fratelli spagnoli della scuderia Williams (Williams_Adrian e Williams_Cristian) domina le prime due posizioni della classifica generale dopo aver trionfato nelle precedenti gare con 95 punti (Adrian) e 66 punti (Cristian). Adrian ha ottenuto questo risultato grazie a tre primi posti e una seconda posizione, maturati in altrettante corse di questo campionato. Cristian invece ha ottenuto il podio solo nel secondo round delle Global Series. Tuttavia questo successo, unito al quarto e ottavo posto nelle gare del round 1, gli ha permesso di posizionarsi subito dietro al fratello. Dopo i due spagnoli finalmente un italiano a tallonarli: si tratta di Lorenzo 'trastevere73' Daretti.

Tra il quarto e il sesto posto troviamo altri due spagnoli e un italiano: in quarta posizione infatti si trova Juan_nh16, seguito al quinto posto dall'italiano campione del mondo in carica AndrewZh. Conclude le prime sei posizioni EleGhosT555. L'unico altro italiano in gara, davidegallina23, rimane relegato purtroppo al penultimo posto con 29 punti.

Williams_Adrian sembra ormai staccato di parecchio dagli altri piloti, ma un brutto piazzamento nella sfida in arrivo potrebbe ribaltare la situazione. E la prima gara di questo terzo round si correrà proprio in Italia, a Misano. Un percorso storico per gli amanti della MotoGP, dedicato a Marco Simoncelli, che conta 10 curve a destra e 5 curve a sinistra.

Sia trastevere73 che AndrewZh hanno avuto di che recriminare per le passate performance, ma entrambi ai nostri microfoni hanno mostrato grande voglia di rivalsa. Sarà su un circuito italiano che la loro rimonta si compirà?

Se così non dovesse essere c'è sempre la seconda gara, che si svolgerà questa volta in Australia, a Philip Island. Questo circuito è ancora più antico: è stato infatti inaugurato nel 1956. Si tratta di una pista composta da 12 curve molto veloci e ad ampio raggio. Solo i piloti migliori riusciranno a gestire questo insidioso percorso.

Riusciranno i piloti italiani a guadagnare posizioni? Il dominio spagnolo continuerà?

Questo e altro lo scopriremo solo seguendo le corse in streaming oggi dalle 16:00 !

Ecco la classifica attuale delle Global Series:

Williams_Adrian (Spagna) 95 pts

Williams_Cristian (Spagna) 66 pts

trastevere73 (Italia) 61 pts

Juan_nh16 (Spagna) 55 pts

AndrewZh (Italia) 44 pts

EleGhosT555 (Spagna) 43 pts

Sanshoqueen (Indonesia) 37 pts

FooXz (Brasile) 33 pts

moe (Indonesia) 30 pts

Davidegallina23 (Italia) 29 pts

MrTftw (Australia) 26 pts.