GP Italia, Rins: “Ben nove Ducati al Mugello, quasi tutta la Q2”

Alex Rins affronta il Gran Premio di Italia MotoGP del Mugello per l'ultima volta in sella alla Suzuki. La questione del lungo rettilineo principale e le idee che la GSX-RR sia tra le migliori moto per effacia velocistica, sono commentate così dal pilota catalano: "Effettivamente - anticipa - ancora non so come e quanto saremo rapidi sul rettifilo dei box. Lo scoprirò domani in pista, sapendo che qui sarà vera battaglia".