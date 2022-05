MotoGP Mugello, Bastianini: “Proverò a conquistare il mio primo podio qui”

Con tre vittore su sette GP fin qui disputati Enea Bastianini è senz'altro uno dei protagonisti assoluti della stagione, nonché un serissimo candidato al titolo. La vittoria di Le Mans non ha fatto altro che confermare la competitività del riminese, che nella gara di casa cercherà di dar seguito alle sue prestazioni, anche se, come da lui stesso ricordato, non sono mai arrivati grandi risultati sulla pista toscana: "Proverò a conquistare il mio primo podio al Mugello. Mi impegnerò al massimo anche se so che non sarà facile. Anche solo restare nella top 5 sarebbe un buon risultato. Per varie situazioni non ho mai vinto al Mugello, in Moto3 era complicato per via delle scie mentre in Moto2 avevo fatto bene ma non ho avuto molte chance".