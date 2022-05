MotoGP Italia, Bezzecchi: “Allo scollino me la sono fatta addosso”

Marco Bezzecchi, ottavo al suo ottavo weekend uffiicale della MotoGP del Gran Premio di Italia. In qualità di miglior rookie del 2022, Il romagnolo ha oggi vissuto l'esperienza nella categoria regina in sella al massimo dei massimi a due ruote: "A bordo della MotoGP - svela - il Mugello è decisamente più bello di come lo immaginassi. E poi, il dosso: quando arrivavo allo scollino, nei primi tre o quattro giri pelavo il gas, parzializzavo. Me la stavo facendo addosso (ride). Poi, invece, ho capito che tenendo tutto aperto, è pure meno pericoloso. Farlo in pieno è più divertente e la moto è stabile".

Qual è il lavoro da fare nel proseguio del weekend? Concentrarsi sugli pneumatici: "Devo sfruttare la gomma nuova, perché nel giro secco posso fare meglio. Per il resto, consulterò i dati degli altri piloti Ducati, considerando il loro progresso nel passaggio dalla copertura media alla morbida".

Valentino presente al Mugello

Il titolare del Mooney VR46 è in Toscana, per due buoni motivi: Ritirare il suo numero 46, dare consigli ai suoi piloti: "Valentino Rossii era qui, mi ha dato consigli utili per la fase di partenza, in cui ancora faccio fatica. Non mi ha detto niente per quanto riguarda la mia guida, giusto qualcosa, ma credo che stasera lo interrogherò intensamente".

Quali sono i rivali pronti a fare la differenza al Mugello? Diversi. e non tutti dotati di Desmosedici: "Sì, i piloti Ducati sono da tenere d'occhio. in particolare Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. E pure Aleix Espargarò con l'Aprilia sarà velocissimo. Io devo migliorare di qualche decimo, senza inventarmi chissà che".

