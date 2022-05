Moto3, GP Italia: Deniz Oncu firma la pole, Foggia in prima fila

E' il turco Deniz oncu , il poleman del Gran Premio d'Italia al Mugello per la classe Moto3 . In sella alla KTM, il turco del team Tech3 ha ottenuto un tempo di 1'56.811 chiudendo davanti a tutti e precedendo il campione del mondo Junior del 2021, Dani Holgado . Completa la prima fila Dennis Foggia ( leader nelle FP3 ), migliore degli italiani e primo tra i piloti Honda, terzo senza sfruttare la scia degli avversari sul lungo rettilineo.

Apre la seconda fila il leader della classifica di campionato Sergio Garcia con la Gas Gas, a precedere il compagno di quadra Izan Guevara e John McPhee, unico pilota Husqvarna in pista per via dell'infortunio di Ayumu Sasaki durante le prove del venerdì.

Rossi in top ten, bene anche Bertelle

Settima posizione in griglia per il brasiliano Diogo Moreira, seguito da Riccardo Rossi con la Honda del team Sic58 Squadra Corse, mentre completano la top ten Ryusei Yamanaka e Jaume Masia, protagonista della lotta al titolo ma non particolarmente incisivo in queste qualifiche sulla pista toscana.

Bella prestazione di Matteo Bertelle, 13° dopo essere passato dalla Q1, con Andrea Migno soltanto 16° e Stefano Nepa 18°. Sessione complicata anche per Elia Bartolini, addirittura 24° pur avendo mostrato un buon ritmo nelle prove libere, mentre non ha concluso neanche un giro Alberto Surra, caduto ad inizio turno.

I risultati delle qualifiche