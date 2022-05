MotoGP Mugello, Marini: "Tre gare fa ero a un secondo dai primi, adesso sono lì davanti"

Le difficili condizioni della pista del Mugello hanno esaltato le doti di Luca Marini, sempre veloce sul giro secco ma stavolta apparentemente competitivo anche sul passo. La qualifica del GP d'Italia si è contraddistinta per una tripletta inedita; per la prima volta nella storia della top class tre piloti italiani partiranno davanti a tutti sulla pista toscana, un risultato impreziosito sia dalla giovane età dei protagonisti, sia per essere arrivato, quasi simbolicamente, nella giornata del ritiro del numero di gara di Valentino Rossi : "Avere tre piloti italiani davanti a tutti è importante per lo sport e per il motociclismo italiano , un risultato raggiunto in una giornata speciale".

La svolta è arrivata dopo il test di Jerez

Nella sua analisi, come sempre lucida e attenta, Marini ha sottolineato le sue aspettative per la gara: "Sono realista e in base all'esito delle prove non mi sento di dire che possiamo puntare al podio, però dobbiamo tenerci pronti perchè le gare sono sempre al limite e l'errore è dietro l'angolo. Dovremo cercare di partire bene, che è un nostro punto debole, non è facile partire bene con le MotoGP d'oggi".

Il 25enne italiano ha poi spiegato i punti in cui deve migliorare: "Il feeling con la moto è migliorato tanto, direi che dal test di Jerez c'è stata una svolta, tre gare fa ero ad un secondo dai primi mentre adesso sono lì davanti. Però mi manca ancora qualcosa, soprattutto in inserimento di curva, dobbiare capire il motivo perchè mi sento sempre al limite. In generale però posso fare una buona gara e divertirmi". Non poteva mancare un riferimento a Marc Marquez: "Mi ha sorpreso Marquez ma penso che abbia fatto la scelta giusta. Gli auguro di riprendersi presto, è bello lottare con lui, è uno dei piloti che ha fatto la storia di questo sport".

