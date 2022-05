GP Italia, Gara Moto3: Dennis Foggia spreca, Sergio Garcia vince

Mugello agrodolce per i colori italiani nella gara della Moto3 complice la caduta di Dennis Foggia, in testa per gran parte della corsa prima di commettere un errore all’uscita della Savelli, una battuta a vuotonche comporta uno zero pesantissimo in chiave iridata per il portacolori Leopard.

Doppietta Aspar A sorridere è Sergio Garcia: il pilota GASGAS ha vinto il GP Italia grazie alla penalità comminata a Izan Guevara, transitato per primo sul traguardo ma retrocesso al secondo posto per aver ecceduto i track limits in uscita delle Biondetti. Un risultato che permette al Team Aspar di festeggiare una preziosissima doppietta che proietta i piloti iberici nelle prime due posizioni della classifica mondiale. Il terzo posto è stato conquistato da Tatsuki Suzuki, bravo a recuperare nei passaggi finali dopo aver dovuto scontare un Long Lap Penalty per aver causato la caduta del poleman Oncu.