Jorge Lorenzo: “Acosta mi ricorda Stoner”

Nel paddock del Mugello Jorge Lorenzo ha dichiarato molte cose interessanti ai microfoni di DAZN Espana, l’emittente per cui lavora. Prima il cinque volte campione del mondo ha cercato di trovare la soluzione al digiuno Ducati, e ora consiglia il giovane Pedro al team di Borgo Panigale, azzardando un paragone con il campione del 2007.

Acosta nel GP d’Italia della scorsa domenica, ha vinto la sua prima gara in Moto2, diventando il più giovane vincitore di un Gran Premio a soli 18 anni, compiuti proprio qualche giorno prima. Con questo risultato ha battuto il record di Marc Marquez imposto nel 2011 a Le Mans, dove aveva vinto all'età di 18 anni e 57 giorno. “Non è stato facile, ma finalmente ci siamo arrivati! - e riguardo al record parla così - Marc Márquez è uno solo. Conta di più vincere una gara che battere un record” ha detto Pedro a tal proposito.

Dopo aver comandato la gara per la maggior parte del tempo, lo spagnolo ha trionfato in terra toscana e ha dimostrato il suo talento. Dietro di lui Joe Robert, secondo, e Ogura in terza posizione.