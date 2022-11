Classifica Costruttori MotoGP: confermata la supremazia Ducati

Una annata trionfale per Ducati la 2022 con il titolo piloti a suggellare la conquista di quelli team e marche (già vinto con largo anticipo) grazie alle diverse moto che si sono alternate sul podio durante la stagione.

Ducati chiude la cifra record di 448 punti, 192 in più di Yamaha che si conferma seconda forza del Mondiale grazie allo zero dei piloti Aprilia. Per Aprilia rimane comunque una stagione memorabile, chiusa al terzo posto nei costruttori con 248 punti, a soli 8 da Yamaha.

Quarto posto per KTM grazie al podio di Brad Binder, quinta la Suzuki a 199 punti ed Honda fanalino di coda con 155