Mentre il mondo si trova a fare i conti con la pandemia di Coronavirus, nel microcosmo dello sport non si parla solo di gare cancellate e quarantena, ma anche tanto di solidarietà.

Dopo aver partecipato alla campagna #DistantiMaUniti - per sensibilizzare i giovani sull’importanza di restare a casa e mantenere le distanze, per evitare il propagarsi del Covid-19 - Valentino Rossi ha deciso di attivarsi in prima persona per raccogliere fondi per l’Associazione INSIEME PER MARCHE NORD.

Come annunciato dallo stesso pilota di Tavullia, la VR46 Srl, insieme a diversi imprenditori del territorio marchigiano, ha portato il suo contributo all’Associazione per acquistare nuovi respiratori per l’Azienda Ospedaliera Marche Nord, nel tentativo di aiutare le persone colpite dal virus.

Chiunque volesse contribuire a sua volta può fare una donazione all’Associazione all’IBAN IT45P0882613300000000109407

