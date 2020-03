C'è chi la quarantena la vive come un dramma e chi non si lascia abbattere dal dilagare del Coronavirus, trovando modi creativi per passare il tempo. Tra questi Michel Fabrizio, che dopo lo scatto bollente con la moglie Deborah, postato in risposta alla "provocazione" di Marco Melandri, ha deciso di regalare ai suoi follower un altro esempio di come ci si può divertire restando a casa.

In sella al suo Piaggio Si 50 blu, il pilota romano si è lanciato in un improbabile "giro veloce" nel giardino di casa, documentato con video su Instagram.

Driblati abilmente cane e pallone, Michel si è lanciato a bordo piscina, seguendo a filo siepe il perimetro della vasca, per poi chiudere il giro con un tempo... ampiamente migliorabile.

In fondo, quel che conta in questo momento non è la prestazione sul giro, ma trovare il modo per non lasciarsi abbattere dal nemico. Il modo di divertirsi entro le mura domenistiche, perché solo restando a casa possiamo ridurre il contagio e tornarnare alla normalità, il più presto possibile.

Coronavirus: Rossi contribuisce alla raccolta fondi per Marche Nord