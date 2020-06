Questo weekend sul circuito Concordia di Favara, in provincia di Agrigento, si prepara ad andare il scena il primo round dei Trofei Malossi Sicilia.

La stagione trentatré dei trofei, però, è già stata inaugurata lo scorso weekend, con la prima gara Sud, andata in scena all’autodromo De Luca di Airola, nel beventano. Nonostante una giornata di pioggia improvvisa e inaspettata, il debutto per il girone Sud ha offerto grande spettacolo.

Trofeo ScooterMatic

Nella prima manche, partenza in prima fila per Gennaro Scelzo (Team Palomba), Alfonso Cirillo (Team Kinder) e Vincenzo Sciacca (Team Macera e Accardo Racing). Sciacca apre il gas fin dalla prima curva per dare inizio a una sfida a tre con Antonio Paduano (Team Rivieccio), detentore del titolo ma partito dalla sesta posizione, e Mattia Finotello (Finotello Racing) settimo al termine della sessione delle prove cronometrate ma in grande spolvero dopo lo spegnimento del semaforo.

L’affondo decisivo del siciliano Sciacca arriva all’ottavo dei 14 giri previsti, quando con un sorpasso sul campione in carica, si prende la testa della gara per non lasciarla più fino alla bandiera a scacchi. La seconda piazza di manche rimane nelle mani di un tenace Paduano che si mette alle spalle Finotello e Cirillo, rispettivamente in terza e quarta posizione.

Si disputa sotto la pioggia anche la seconda manche di giornata, ma i piloti riprendono a darsi battaglia lì dove avevano lasciato, con Sciacca che agguanta subito la prima posizione. Questa volta, però, dovrà cedere la supremazia all’undicesimo giro, quando un mai domo Cirillo prende il comando e lascia al siciliano la seconda posizione. Alle loro spalle, la sfida è tra Scelzo, terzo al termine della gara e Finotello, insidiati da Franco Carlucci (Team Monaco), risalito dalla decima posizione in griglia di partenza fino alla quarta posizione di manche. Trofeo Regioni Sud

Sul gradino più alto della giornata per il trofeo ScooterMatic Sud sale Vincenzo Sciacca. Podio anche per Alfonso Cirillo e Antonio Paduano.

Nel Trofeo Regioni Sud, la prima frazione di gara è dominata da Giuseppe Sorrentino (Team Ceppone e Palomba), davanti a Daniele Rossi (Team D.P.S.) e Federico Arena (RC Motors) che inaugurano così la stagione della categoria.

Vittoria a sorpresa in gara2 del Trofeo Regioni Sud perPasquale Vigna (RC Motors), che sigilla con un successo il suo debutto in categoria davanti al vincitore della prima frazione Sorrentino e Giancanio Eboli (Eboli Racing).

Podio di giornata per Giuseppe Sorrentino, Pasquale Vigna e Federico Arena nel Trofeo Regioni Sud.

Il Trofeo Sud tornerà in scena a Sarno, in provincia di Salerno, nel weekend del 4-5 luglio, ma, come annunciato in apertura, questo fine settimana i Trofei Malossi approderanno già a Favara, in provincia di Agrigento, per dare il via al Trofeo Sicilia.

