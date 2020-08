Grande successo di partecipanti per il primo round del campionato europeo e italiano di Velocità in Salita, che si è disputato lo scorso weekend a Forca di Cerro, con l’organizzazione del Moto Club Spoleto: ben 154, infatti, i piloti presenti nelle varie specialità, che hanno ricompreso anche le moto d’epoca e il cronoclimber.

Le gare del sabato

Nella classe 250 Open 2T, successo in gara1 per Loris Guerrini davanti a Guido Testoni, che si è aggiudicato gara2 e la vittoria assoluta per aver prevalso nella seconda frazione.

Fra le Super Open 600, Maurizio Bottalico ha fatto doppietta in sella ad una Yamaha piazzandosi in entrambe le gare davanti a Luca Partigliani su Honda e Marco Queirolo su Yamaha.

Nella classe regina, la SuperOpen 1000, Stefano Bonetti ha portato in trionfo la sua BMW 1000 del team Matylji Racing, siglando un crono di 2 secondi più veloce di Francesco Maria Piva, su Suzuki, e di Tommaso Niccoli Vallesi, terzo.

L’incidente di domenica

La giornata agonistica di domenica è stata interrotta da un grave incidente occorso ad uno dei piloti della classe Super Open 600: Giacomo Papa.

Erano state disputate le prove ufficiali di tutte le classi e le gare di Cronoclimber e Epoca Gruppo 3, 4 e 5, quando ha preso il via il Campionato Europeo e Italiano Velocità in Salita: nella prima delle due manche della domenica, dove si sono imposti Stefano Bonetti nella Super Open 1000, Maurizio Bottalico nella Super Open 600 e Guido Testoni nella 250 2 Tempi, è avvenuto il brutto incidente di Giacomo Papa.

Nella classifica assoluta, protagonisti Bonetti e Bottalico, arrivati così il sabato, e in ordine inverso la domenica.

Secondo quanto riportato da Umbriaon.it, il pilota - 43enne originario dell’Abruzzo – ha perso il controllo della sua Kawasaki in una curva, impattando contro un muretto interno alla stessa curva. Immediati i soccorsi del 118: Papa è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Perugia, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione e in prognosi riservata, ma in condizioni stazionarie.

“Dopo qualche anno è stato emozionante ritornare alle gare in salita”, ha commentato Stefano Bonetti. “Primo posto nella categoria 1000 sia nell’italiano che nell’europeo, sia sabato che domenica… Sabato primo e domenica secondo assoluto…", è il riepilogo di Bonetti sul suo profilo social. "Un pensiero al pilota infortunato, che si rimetta presto”, è l’augurio del road racer e pluricampione delle salite.

