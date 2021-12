Max Biaggi: nuovo record di velocità con la Voxan Wattman elettrica

Come già accaduto lo scorso anno , Max Biaggi e la Voxan hanno puntato a riscrivere la storia dei record di velocità per quanto riguarda le moto elettriche . Negli scorsi giorni, infatti, il sei volte campione del mondo ha guidato la moto della Casa francese al Kennedy Space Center, facendo registrare ben dodici nuovi record.

455 km/h con la Wattman

Il Corsaro è riuscito nel proprio intento di migliorare la velocità massima per moto elettriche con un peso inferiore ai 300 chili, raggiungendo una velocità ufficiale di 455,737 km/h grazie al combinato dei due lanci, come da regolamento FIM. La velocità assoluta toccata dalla Voxan con in sella il pilota romano è stata addirittura superiore: 470,257 km/h.

In seguito, alla Wattman è stata tolta la carena e Biaggi è riuscito a firmare il record anche nella classe non-streamlined con una velocità di 369,626 km/h, oltre ad altri dieci primati sul chilmetro, sul miglio, sul quarto di miglio, con partenza da fermo e con partenza lanciata, con e senza carena montata.

Tra quelli dello scorso anno e i nuovi fatti registrare pochi giorni fa, ora Biaggi e la Venturi (proprietaria del marchio Voxan) detengono addirittura ventuno record.

