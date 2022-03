Crisi carburanti, le competizioni non rimarranno a secco

Tanto si parla di crisi inerente ai carburanti, tema inevitabile, considerando i notevoli aumenti dei prezzi esposti al consumatore. Costi inflazionati, inficiati da varie ragioni: evitando di toccare il delicato tema legato alla Russia in guerra con l'Ucraina e le conseguenze impattate sul mercato, il problema c'è: la benzina si paga cara, ma è vero che sta per finire? Il mondo racing, quindi, rischia di rimanere a secco?

Ci siamo rivolti a un professionista di settore, conosciuto nei diversi paddock a due e quattro ruote. Si chiama Luca Monico, Sales Representative di Panta Distribuzione, azienda appartenente al colosso Mol Group: "Il problema sussiste - conferma, esponendo la questione con tranquillità - sarebbe inutile girarci attorno. Quanto sta accadendo in Europa e nel Mondo, cose per le quali non entro nel merito, si ripercuote sulla produzione dei vari carburanti". Luca entra nel dettaglio: "Il lavoro non va avanti come andava mesi addietro - spiega - cioè, non tanto a livello qualitativo, bensì quantitativo. Reperire le materie prime è oggi davvero complicato. Basti pensare a questo: molte raffinerie, abituate a viaggiare ventiquattro ore al giorno, da lunedì a domenica, adesso rispettano turni di pausa. Non ho mai visto una cosa del genere". Viaggi complicatissimi per i trasportatori

Il Racing Fuel Sales di Panta Distribuzione è di RImini e viaggia per ogni dove: "Al di là degli spostamenti di lavoro, già toccati dai protocolli Covid e perciò divenuti complicati, peggio è addirittura per gli oggetti. Che si parli di viaggi su terra o aereo, poco cambia. Non potendo transitare nell'enorme territorio russo, i camion e i voli devono adeguarsi. Sicché, provate a immaginare la quantità di chilometri in più da macinare". Aggirare, circumnavigare, sorvolare. Difficile è trovare il termine giusto: "Alcune tratte sono quelle, mica si possono reinventare. Mi riferisco a trasporti di ogni sorta, benzine da competizione incluse. Per raggiungere i circuiti, sono allestitivi spedizioni speciali. Spedizioni costose, capiamoci". Il tutto si ripercuote sui soldi da spendere, come conferma il professionista: "Certo, sia in ambito nazionale, che in quello internazionale. Prima di un evento, sono partiti camion pieni di carburante da Lodi, direzione Vallelunga. Al momento del ritorno, il prezzo alla pompa era lievitato tantissimo. Totale, budget inficiato dalla seguente voce. Del resto, non era possibile fermarsi lì". Le gare si faranno: ma con attenzione