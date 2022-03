GT: Imola scalda i motori per il debutto di Valentino Rossi

Rossi: “A mio agio al volante dell'Audi”

Dopo i test collettivi svolti al Paul Ricard, il Dottore è pronto a debuttare in gara e lo farà nel weekend del 3 aprile, quando il GTWCE darà il via alle danze in quel di Imola.

I riscontri dei test francesi sono stati positivi, almeno stando a quanto dichiarato dal pesarese: “È stata una buona giornata di prove. Dobbiamo lavorare, ma il feeling è stato buono”. Per la cronaca, il miglior tempo fatto segnare da Rossi è stato un 1:54.735 contro il riferimento cronometrico di 1:52.533 realizzato dalla Mercedes di Fabian Schiller.

I prezzi per la prima di Valentino

La biglietteria per l’appuntamento imolese è aperta già da qualche settimana attraverso la piattaforma TicketOne e, dopo aver reso disponibili i tagliandi della tribuna posta alla partenza, gli organizzatori hanno deciso di rispondere alla grande richiesta dei tifosi avviando la vendita dei biglietti anche per la Tribuna R (Rivazza). Per entrambe il prezzo è di 26,50 euro per la sola domenica.

