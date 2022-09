Keanu Reeves come Max Biaggi: stregato dall'Aprilia a Portimao

Non è un segreto che Keanu Reeves, celebre attore divenuto famoso per la saga di Matrix, sia un grandissimo appassionato di moto. Ormai quasi sessantenne, dal 2011 ha un proprio Marchio, la ARCH Motorcycle, e non perde occasione per andare in circuito a vedere le gare e, soprattutto, per scendere in pista lui stesso.