Abbiamo incontrato Fabio Quartararo, il talento emergente della MotoGP allo stand di Yamaha a EICMA e gli abbiamo chiesto di parlarci del suo sorprendente debutto in campionato.

“Sono molto contento della stagione, non mi aspettavo che andasse così. Abbiamo fatto sei podi e siamo in lotta per la quinta posizione in campionato”, ha detto nella nostra intervista esclusiva con Serena Zunino.

“Pensavo di lottare per la top ten, invece siamo sempre in lotta per il podio. All’inizio era un sogno stare con loro, adesso devo far meglio…” aggiunge Quartararo.

“Cosa manca? Ancora un po’ di esperienza, un po’ la moto, un po’ io, ma stiamo arrivando…”

Per ascoltare tutta l’intervista con Quartararo, guarda il nostro video esclusivo.