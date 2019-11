Il prossimo anno, Lorenzo Savadori tornerà a correre nel mondiale Superbike con la Kawasaki del Team Pedercini: “Sono molto felice, era il mio obiettivo. Salterò i primi test a Aragon perché sarò a Valencia con la MotoE ma sono pronto a salire di nuovo in moto. Rea? Un cannibale, non ha mai mollato anche nei momenti difficili”. Non perdere l’intervista completa qui sotto:

EICMA Live, Savadori: "Obiettivo raggiunto, torno in Superbike"