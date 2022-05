Gomme Dunlop difettose in SBK: che disastro alla North West 200

Se da una parte Glenn Irwin ha potuto festeggiare il suo sesto successo consecutivo in Superbike alla North West 200 , dall'altra il “main event” dell'evento ha visto soltanto nove piloti del gruppo A al via, ovvero soltanto quelli gommati Metzeler.

I centauri gommati Dunlop, infatti, non hanno potuto correre per via di un vero e proprio divieto dell'organizzazione arrivato in seguito alla comunicazione del costruttore di pneumatici, secondo cui sarebbe stato portato un lotto difettoso.

NW200: vittorie per Johnston e Seeley in Supersport e Superstock

Tragedia sfiorata