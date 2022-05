Tourist Trophy, si parte! Programma, orari e favoriti dell'edizione 2022

L'attesa è ormai giunta al termine: dopo due anni di assenza forzata, questa domenica inizierà ufficialmente il Tourist Trophy 2022 , con i piloti che torneranno a sfrecciare sui 60 chilometri del Mountain Course sull'Isola di Man per due settimane tra prove e gare, che culmineranno come di consueto con il Senior TT venerdì 10 giugno. Ecco tutto ciò che c'è da sapere in vista dell'inizio dell'evento.

Il programma delle prove...

La prima settimana sarà dedicata alle prove, a partire da domenica 29 giugno. Nella prima giornata, ad aprire il programma saranno come di consueto i giri a velocità controllata per i newcomer, ovvero gli esordienti, seguiti dalle sessioni di prove per tutte le categorie, compresi i sidecar. Si proseguirà poi, dalla seconda alla sesta giornata (venerdì 3 giugno), con altri turni di qualifiche. E' bene ricordare, però, che le prove determineranno l'ordine di partenza soltanto per i piloti dal numero 21 in poi, visto che i primi 20 (o i primi 10 nel caso dei sidecar) scatteranno in ordine in base al numero assegnato.

Gli orari (italiani) di prove e qualifiche

Domenica 29 maggio

14:30 - Newcomers

14:50 - Superbike, Superstock e Supersport

15:30 - Supersport e Supertwins

16:30 - Sidecar

Lunedì 30 maggio

19:20 - Superbike, Superstock e Supersport

21:05 - Sidecar

Martedì 31 maggio

19:20 - Superbike, Superstock e Supersport

20:25 - Supersport e Supertwins

21:05 - Sidecar

Mercoledì 1 giugno

19:20 - Superbike, Superstock e Supersport

21:05 - Sidecar

Giovedì 2 giugno

19:20 - Superbike, Superstock e Supersport

20:25 - Supersport e Supertwins

21:05 - Sidecar

Venerdì 3 giugno

14:00 - Superbike, Supersport e Superstock

15:10 - Supersport e Supertwins

16:05 - Sidecar