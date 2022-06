TT, l'esperto pilota dal casco rosa: ecco chi era il compianto Davy Morgan

Sarà strano non vedere più al via quell'iconico casco rosa che da tanti anni faceva capolino tra le moto schierate alla partenza delle più celebri road races. Una delle cifre distintive di Davy Morgan , che ieri è perito in un incidente al "27° miglio" nell'ultimo giro di gara delle Supersport, in quella che è stata la sua ottantesima partenza al Tourist Trophy , conclusa purtroppo nel peggiore dei modi.

L'italiano Marco Pagani ha raccontato un particolare episodio che ha visto lui e Davy Morgan protagonisti qualche anno fa: “Quando, durante il TT 2015, il mio gazebo è stato raso al suolo dalla tempesta, lui ha ospitato me, le mie moto ed il mio team nella sua struttura per alcuni giorni finché non avessimo trovato una soluzione. Una persona solare, umile e prodigo di buoni consigli. Oltre ad un confronto teorico, ci siamo anche trovati in prova nella condizione di condividere alcuni giri del Mountain Course. Saranno ricordi che porterò sempre con me”.

Glenn Irwin, che proprio quest'anno ha esordito al TT diventando il miglior newcomer di sempre, ha ricordato così il compianto Davy: “La notizia della sua scomparsa è arrivata nel paddock poco prima che iniziasse la gara della Superstock. Era un vero gentleman e, nella mia prima sera sul tracciato, ha girato anche lui per aiutarmi. Amava le corse su strada ed era un gran personaggio, che sicuramente ci mancherà”.

Infine, anche un altro esordiente particolarmente veloce, ovvero il mannese Nathan Harrison, ha voluto ricordare Morgan con una battuta che gli disse nei giorni precedenti: “Davy era un'icona del TT, sono cresciuto vedendo spesso il suo casco rosa dallo stile inconfondibile e, quando sono arrivato qui, mi disse che noi giovani andiamo troppo forte per un anziano come lui”.

Morgan era quindi un pilota ed un uomo particolarmente amato, che nel 2020 aveva anche pensato al ritiro, non riuscendo tuttavia a smettere di fare ciò che più amava. Un personaggio che mancherà molto nel mondo delle corse su strada, dove non ci sarà più quell'iconico casco rosa.

