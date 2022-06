TT 2022, poker di Hickman: Peter fa suo anche il Senior TT

Straordinariamente di sabato per via della cancellazione della corsa a causa del maltempo nella giornata di ieri, con il Senior TT è giunta al termine l'edizione 2022 del Tourist Trophy. La corsa, svoltasi sulla tradizionale lunghezza di 6 giri, è stata a tutti gli effetti un assolo di Peter Hickman per quanto riguarda la prima posizione, con il pilota del Gas Monkey FHO Racing BMW sempre davanti a tutti con ampio margine. Si è così preso anche la rinvincita dopo l'amaro epilogo del 2019, in cui un problema tecnico l'ha costretto a rallentare mentre era davanti a tutti, relegandolo in seconda piazza.

Per “Hicky” si tratta del nono successo in carriera al TT, ma anche, e soprattutto, del quarto di questa edizione dopo quelli ottenuti in Superbike, Superstock e Supertwin. Un risultato che gli permette di eguagliare Phillip McCallen, autore della medesima impresa nel 1996, inserendolo di diritto tra i migliori road racer dell'era moderna. Harrison 2°, che lotta tra i piloti Padgett!