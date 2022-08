ManxGP: gli orari, i favoriti e gli italiani al via dell'edizione 2022

Dopo il Tourist Trophy e la Southern 100, i piloti sono pronti a correre nuovamente sull'Isola di Man per la terza volta in stagione. Dal 21 al 29 agosto ci sarà infatti il ManxGP, che si presenterà in una veste rivoluzionata rispetto al 2019, ma con altrettanti piloti di alto livello ai nastri di partenza e ben quattro italiani al via pronti a lottare per le posizioni di vertice.