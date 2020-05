Dopo aver dato il suo contributo per aiutare gli ospedali della sua regione, in piena lotta contro il Coronavirus, Valentino Rossi torna a fare la sua parte per aiutare ancora una volta il suo paese. Il Dottore, infatti, ha deciso di mettere all’asta alcuni suoi cimeli per raccogliere fondi per sostenere le famiglie in difficoltà.

Il fondo si chiama SOS Pesaro e il sindaco Matteo Ricci ha raccontato: “Abbiamo raccolto tante risorse per l’ospedale attraverso l’associazione per ‘Marche Nord’. Molti imprenditori hanno fatto la loro parte. Oltre all’emergenza sanitaria, stiamo affrontando una crisi economica spaventosa. Così abbiamo creato uno spazio al di là degli aiuti principali e fondamentali che lo Stato e l’Europa devono garantire. Si tratta di un contenitore per fare esprimere ulteriormente la solidarietà pesarese nei confronti delle persone in difficoltà. Attraverso donazioni che serviranno per le esigenze principali, dai beni alimentari alle spese per la casa”.

L'asta benefica su eBay

Con questo scopo nell’asta benefica si trovano molti oggetti che arrivano dagli sportivi locali e non poteva mancare il contributo del pilota di Tavullia (che sta pensando a cosa fare del suo futuro). Il suo cimelio più importante è il casco AGV usato nei test della Malesia del 2016, autografato, che partiva da una base d’asta di 300 euro. Tra gli altri articoli che potrebbero far gola agli appassionati di moto, si possono trovare anche un pezzo della carena della Kalex di Luca Marini, fratello di Rossi, gli occhiali da sole VR46 gialli e neri, un cappellino sempre VR46, gli occhiali Oakley, e tanto altro. Consultate qui i lotti dell’asta benefica.

