La MotoE è tornata in azione questo weekend sulla pista di Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La giornata si conclude con il miglior tempo di Eric Granado: il brasiliano del team Avintia Esponsorama Racing ha siglato il crono di 1’43’’990, che si è rivelato irraggiungibile per tutti, migliorando nettamente la prestazione di questa mattina, dove aveva concluso quarto a 4 decimi dalla vetta.

Ad avvicinare più di tutti lo spagnolo è Matteo Ferrari: il portacolori del team Trentino Gresini ha fermato il cronometro a soli 32 millesimi da Granado, mentre questa mattina aveva stampato il terzo tempo, alle prese con problemi tecnici.

Alle spalle di Granado e Ferrari il pilota di casa a Misano che di più non si potrebbe: il sanmarinese Alex De Angelis, portacolori del team Octo Pramac. Autore del miglior crono questa mattina, ora non è molto distante dalla vetta , perché il distacco dal leader è inferiore ai 2 decimi.

Casadei e Canepa sono vicini

Più elevato il gap dell’autore del quarto tempo, Dominique Aegerter, che ha rimediato quadi mezzo secondo da Granato. A completare la top 5 c’è Mattia Casadei: il portacolori del team Ongella SIC58 Squadracorse ha pagato un gap di 5 decimi dal leader dopo aver concluso la mattinata in seconda posizione dietro al leader di de Angelis nonostante qualche noia tecnica in apertura di sessione.

Alle loro spalle, Niki Tuuli, alfiere di Avant Ajo, buon sesto al rientro dopo un infortunio a Jerez, Mike Di Meglio, pilota di EG 0,0 Marc VDS, e i due portacolori del team LCR Xavier Simeon e Niccolò Canepa, che comunque contengono il gap dal leader a soli 7 decimi. A completare la top 10 lo spagnolo Jordi Torres: il pilota del team Pons Racing 40 è a pochi millesimi da Canepa.

Dodicesimo crono oggi per l’altro portacolori del team Trentino Gresini, Alex Azccone, mentre Maria Herrera chiude la tabella dei tempi con un gap di 2 secondi da Granado.

I piloti della MotoE affronteranno il terzo turno di prove liberre domani alle 11:50 e la E-Pole 16:10.

La top 10 del venerdì

1. Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) - 1: 43.990

2. Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) + 0,032

3. Alex de Angelis (Octo Pramac MotoE) + 0.188

4. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) + 0,460

5. Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse) + 0,552

6. Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE) + 0,595

7. Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) + 0,676

8. Xavier Simeon (LCR E-Team) + 0,739

9. Niccolo Canepa (LCR E-Team) + 0,762

10. Jordi Torres (Pons Racing 40) + 0,786

MotoGP, Misano FP2: Quartararo vola in testa e precede Morbidelli